Il Frosinone Calcio, in collaborazione con le autorità competenti, comunica che i tifosi giallazzurri che si recheranno presso lo Stadio Olimpico in occasione della gara Roma-Frosinone in programma Domenica 01 ottobre alle ore 20.45, sono invitati a seguire il seguente itinerario:

Autostrada A1 Uscita Casello Roma Sud > G.R.A. Uscita Salaria dir. Centro > Tangenziale Est > Largo Ferraris IV > Viale Macchia della Farnesina