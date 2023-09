 LE PAROLE DEL GOLEADOR SOULé

FROSINONE – Il protagonista davanti alle telecamere è l’argentino Soulé, autore di una ripresa eccellente che ha infiocchettato con il gol del pareggio, peraltro la sua prima rete con la maglia del Frosinone.

“Il mister vuole che io paghi la cena? Siamo già andati, era il suo compleanno ed ha pagato lui. Io farò una grigliata a casa, con l’aiuto del mio papà. Mi piace la carne argentina. Qui a Frosinone ogni giorno che passa acquisto fiducia ma soprattutto la sento sin dal primo giorno che sono arrivato. Aspettavo questo gol, quando ho visto quel pallone mi sono detto: devi fare gol. Anche perché arrivavo da due pali presi nelle precedenti partite e quindi questa sapevo che sarebbe stata l’occasione giusta. Una dedica? A mia nonna che non c’è più. A lei piaceva il calcio, mi seguiva e veniva a vedermi quando poteva in Argentina. Una dedica per lei e la mia famiglia. Lei mi ha aiutato tanto quando ero piccolo, veniva a Buenos Aires da sola in pullman per vedere le mie partite. Mi manca tanto, gioco per lei e per tutta la mia famiglia. Ed è una grande emozione. I messaggi? Nei ho ricevuti ieri sera, mi hanno detto che sarei rientrato sul sinistro e fatto gol sul secondo palo. Ringrazio il Frosinone e un giorno spero di poter tornare ma prima voglio fare bene qui. E mi piacerebbe andare in nazionale, sia nell’Under 20 che in quella maggiore: sarebbe un sogno per me”.

