 SABATO UNA MESSA IN SUFFRAGIO DI ENRICO GRAZIANI A FROSINONE

Sabato prossimo 22 luglio alle ore 19, presso la Chiesa di Santa Maria Goretti a Frosinone, verrà officiata in occasione del trigesimo una messa in suffragio di Enrico Graziani, già direttore generale del Frosinone dal 2003 al 2011, venuto a mancare il 22 giugno scorso a Città Sant’Angelo in provincia di Pescara. Un momento di ricordo con il quale il presidente Maurizio Stirpe e l’intero Club giallazzurro intendono omaggiare la memoria del dirigente storico.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio