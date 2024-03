 SASSUOLO – FROSINONE | Biglietti Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che saranno messi in vendita con le seguenti modalità, i tagliandi per la gara Sassuolo-Frosinone, valida per ventottesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma sabato 9 marzo alle ore 15.00.

– Inizio Vendita: Mercoledì 06 marzo ore 15:00

– prezzo del tagliando € 20,00, esclusa la prevendita

– Termine Vendita: Venerdì 08 marzo ore 19:00

I tagliandi potranno essere acquistati

– online sul sito Vivaticket;

– in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca qui in modalità tradizionale su supporto termico.