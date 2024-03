 LE PAROLE DI CHEDDIRA A BOTTA CALDA

FROSINONE – Un gran gol nel finale del primo tempo aveva portato in vantaggio il Frosinone. Per Cheddira, dopo la rete alla Juve, il bis al Lecce nel giro di 7 giorni ha permesso di eguagliare l’ultimo bis di gol nel febbraio 2023 quando vestiva la maglia del Bari.

“Le mie sensazioni? Io tendo a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un’ottima prestazione oggi. Non è arrivato il risultato che volevamo, siamo dispiaciuti ma l’impatto e la voglia che avevamo era quella giusta. Continueremo a lavorare sulla scorta di quanto abbiamo fatto per prepararci al meglio per le prossime finali. Il gol? Sono contento per quello che mi riguarda, ho lavorato sempre senza mai alzare la testa dall’obiettivo, continuo così, a cercare la fiducia nei miei mezzi. Secondo me verso la fine ci manca sempre un pizzico di fortuna. La settimana scorsa abbiamo preso gol nel recupero, oggi invece purtroppo non siamo riusciti a farli. Ma ci serve un pizzico di fortuna, sono convinto che arriverà. A livello di esperienza mi sento sicuramente cresciuto in questo anno, la serie A è molto difficile ma ci sto lavorando per comprendere al meglio le dinamiche che la compongono. A Sassuolo? Sono rimaste solo finali, come ho detto prima. E la prossima è una di queste. Daremo il massimo sapendo che sarà un crocevia importante per noi. Il Sassuolo è una squadra forte con grandissime individualità. Dovremo rispettarlo e cercare di fare un’ottima gara”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio