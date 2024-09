 SERIE C FEMMINILE, ALTRA VITTORIA PER IL FROSINONE

Montespaccato – Barretta, Ponzio, Ouimet, Fava, Angelini, Copia, Spagnuolo, Sciarretti, Santacroce (dal 26’st Caravello), Cafiero (dal 20′ st Coluccini), Sperati. A disposizione: Agati, Toldo, Ribellino, Granese, Fabi, Maimone, Angelone. Allenatore: Petrucci

Frosinone – Siejka, Zavarese (dal 35’st Cacchioni), Collovà, Stibel, Vaccari, Musolino (dal 11’st Maier), Neddar, Bevilacqua, Ruzafa (dal 19’st Licari), Sgambato (dal 43’st Leone), Tata (dal 47’st Fiore). A disposizione: Zuliani, Silvi, Palmieri, Contena. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Christian Messina della sezione di Castellamare di Stabia

Assistenti: Emilio Giulio Leonardi della sezione di Ostia Lido e Erika Fantozzi della sezione di Roma 1

Marcatori: 6’st Neddar, 93’st Tata

Roma – Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, torna in campo il Frosinone di mister Foglietta per la quarta giornata di campionato di Serie C. Le giallazzurre affrontano in trasferta il Montespaccato in una partita difficile fin dal primo minuto. Nonostante ciò il Frosinone mette subito tanta intensità in mezzo al campo e sfiora a più riprese il vantaggio prima con Ruzafa e poi con un tiro dalla distanza di Collovà. La squadra giallazzurra continua a spingere per tutta la durata del primo tempo senza trovare la rete del vantaggio. Ad inizio ripresa però, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Neddar colpisce di testa e batte il portiere del Montespaccato per il gol dello 0-1. Le giallazzurre continuano con il possesso del pallone a mettere in difficoltà la squadra di casa e a più riprese sfiorano il raddoppio. La ciliegina sulla torta arriva al 93′ quando Tata dal limite dell’area di rigore calcia e trova il gol del raddoppio. Un ottimo risultato su un campo molto difficile.