 PRIMAVERA, MONOPOLI – FROSINONE 3-4

Monopoli: De Lorenzo, Marchionna (dal 46′ Totaro), Basso, Di Bari, Cirone, Del Pin, Capozzi (dal 89′ Di Cagno), De Gennaro, Brasili (dal 87′ Fitto), La Sorsa(dal 87′ Fracchiolla), Depalo. A disposizione: Scioscia, Lamacchia, Cagnetta, De Marchis, Spadavecchia, Marzulli, Madio, Merlanti. Allenatore: D’Ermilio

Frosinone: Dosso, Corallini, Laursen, Obleac, De Filippis (dal 60′ Borgia), Ferizaj (dal 85′ Molignano), Grosso (dal 60′ Stoyanov), Barcella, Shkambaj, Mezsargs, Cichero. A disposizione: Minicangeli, Barone, Cellupica, Buonpane, Diallo, Schietroma, Centra, Fiorito. Allenatore: Greco

Marcatori: 4’pt Mezsargs, 11’pt Del Pin, 14′ Cichero,29′ pt Mezsargs, 57’st Capozzi, 70’st Capozzi, 83’st Ferizaj

Arbitro: Paolo Grieco

Assistenti: Tagliaferro e Ciannarella

Ammoniti: 39 pt’ Marchionna, 49’st Corallini

Castellana Grotte – Allo stadio Azzurri d’Italia va in scena la terza giornata del campionato primavera 2 tra Monopoli e Frosinone. La squadra di mister Greco parte come sempre subito forte e trova il vantaggio al quarto minuto di gioco. De Filippis, con una gran cavalcata, salta due avversari crossa in area di rigore e trova Mezsargs che segna il gol del vantaggio. Il Monopoli non ci sta e sugli sviluppi di un calcio di punizione agguanta il pari con Del Pin che in mischia trova lo spazio per calciare e battere il portiere giallazzurro. Al quattordicesimo minuto di gioco il Frosinone mette di nuovo la testa avanti. Shkambaj con un passaggio filtrante vede Mezsargs, tocco per Cichero che appoggia con il piatto in rete. Sul finire del primo tempo arriva anche il terzo gol della squadra di mister Greco. Ferizaj mette una grande palla in area per Mezsargs che incrocia di sinistro e batte per la terza volta il portiere del Monopoli. Nel secondo tempo il Monopoli si rifà sotto e prima trova il gol del 2-3 con Capozzi che, servito da Depalo, batte Dosso e accorcia il risultato. Passano pochi minuti ed ecco il pari della formazione di casa. Dopo un’azione confusa in area Depalo ancora riesce ad imbeccare Capozzi che trafigge il portiere giallazzurro per il 3-3. Sembra finita quando all’83’ Ferizaj, con una prodezza da calcio di punizione, regala il 3-4 finale al Frosinone che conquista altri tre punti fondamentali per il campionato.