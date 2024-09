 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Ecco i risultati dell’ultima giornata di campionato del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Monopoli – Frosinone 3-4

Castellana Grotte – Allo stadio Azzurri d’Italia va in scena la terza giornata del campionato primavera 2 tra Monopoli e Frosinone. La squadra di mister Greco parte come sempre subito forte e trova il vantaggio al quarto minuto di gioco. De Filippis, con una gran cavalcata, salta due avversari crossa in area di rigore e trova Mezsargs che segna il gol del vantaggio. Il Monopoli non ci sta e sugli sviluppi di un calcio di punizione agguanta il pari con Del Pin che in mischia trova lo spazio per calciare e battere il portiere giallazzurro. Al quattordicesimo minuto di gioco il Frosinone mette di nuovo la testa avanti. Shkambaj con un passaggio filtrante vede Mezsargs, tocco per Cichero che appoggia con il piatto in rete. Sul finire del primo tempo arriva anche il terzo gol della squadra di mister Greco. Ferizaj mette una grande palla in area per Mezsargs che incrocia di sinistro e batte per la terza volta il portiere del Monopoli. Nel secondo tempo il Monopoli si rifà sotto e prima trova il gol del 2-3 con Capozzi che, servito da Depalo, batte Dosso e accorcia il risultato. Passano pochi minuti ed ecco il pari della formazione di casa. Dopo un’azione confusa in area Depalo ancora riesce ad imbeccare Capozzi che trafigge il portiere giallazzurro per il 3-3. Sembra finita quando all’83’ Ferizaj, con una prodezza da calcio di punizione, regala il 3-4 finale al Frosinone che conquista altri tre punti fondamentali per il campionato.



Monopoli: De Lorenzo, Marchionna (dal 46′ Totaro), Basso, Di Bari, Cirone, Del Pin, Capozzi (dal 89′ Di Cagno), De Gennaro, Brasili (dal 87′ Fitto), La Sorsa(dal 87′ Fracchiolla), Depalo. A disposizione: Scioscia, Lamacchia, Cagnetta, De Marchis, Spadavecchia, Marzulli, Madio, Merlanti. Allenatore: D’Ermilio

Frosinone: Dosso, Corallini, Laursen, Obleac, De Filippis (dal 60′ Borgia), Ferizaj (dal 85′ Molignano), Grosso (dal 60′ Stoyanov), Barcella, Shkambaj, Mezsargs, Cichero. A disposizione: Minicangeli, Barone, Cellupica, Buonpane, Diallo, Schietroma, Centra, Fiorito. Allenatore: Greco

Marcatori: 4’pt Mezsargs, 11’pt Del Pin, 14′ Cichero,29′ pt Mezsargs, 57’st Capozzi, 70’st Capozzi, 83’st Ferizaj

Arbitro: Paolo Grieco

Assistenti: Tagliaferro e Ciannarella

Ammoniti: 39 pt’ Marchionna, 49’st Corallini

Under 17: Frosinone – Empoli 2-4

Ferentino – Il Frosinone cade in casa al “Città dello Sport” di Ferentino contro l’Empoli per 2-4. La prima rete arriva al 5′ con la rete di Blini che in area colpisce di testa e trova l’angolino per il gol del vantaggio. Il riesce ad accorciare le distanze con Castellani: l’esterno giallazzurro da fuori area di rigore, fa partire una grande conclusione trovando il gol del pari. La partita cambia di nuovo al 10′ quando Paralla in area conclude di testa beffando l’estremo difensore giallazzurro trovando così la rete dell’1-2. Mister Lucidi cerca di dare una scossa ai suoi che al 20′ trovano la rete del 2-2: bell’azione personale di Millozzi che entra in area e conclude in porta segnando la rete del pareggio. L’Empoli, però, a 10′ dallo scadere del primo tempo riesce di nuovo a portarsi avanti: tiro dal limite dell’area per il numero 10 toscano. Nella ripresa il Frosinone prova a reagire ma al 6′ minuto di gioco arriva il colpo di grazia. Landi, dopo una ribattuta in area, si lancia verso la sfera, anticipa tutta la difesa giallazzurra e con una conclusione trova la rete del 2-4 finale.



Frosinone: Capanna, Mirenzi (20’st Conti), Colafrancesco, Pierguidi, Pantano (13’st Marini), Reali (9’st Borghi), Millozzi, Carfagna, Castellani (13’st Menghini), Danieli (9’st Iannone), Luzi (20’st Eulisi). A disposizione: Giora, Boccanera, Coluzzi. Allenatore: Lucidi

Empoli: Neri, Tavanti (16’st Gori), Mennini, Baralla, Antonini, Tognaccini (16’st Magherini), Biondini (37’st Barbieri), Bagordo (44’st Monaco), Landi (16’st Zanaga), Blini (44’st Roventini), Guglielmino (32’st Cambrini). A disposizione: Bernice, Pellegrini. Allenatore: Filippeschi

Marcatori: Blini 5’pt e 35’pt (E), Castellani 7’pt (F), Baralla 15’pt (E), Millozzi 20’pt (F), Landi 6’st (E)

Arbitro: Daniele Aronne della sezione di Roma 1

Assistenti: Alessandro Ceci della sezione di Frosinone e Benedetto Casale della sezione di Formia

Ammoniti: Landi (E), Tognaccini (E), Pantano (F)

Under 16: Empoli – Frosinone 2-1

Empoli – Tanta sfortuna porta l’under 16 del Frosinone ad una sconfitta esterna contro l’Empoli. Silvestri prima, Bonanno poi e infine Pugliatti prendono d’assalto la porta locale nel primo quarto d’ora, ma il punteggio non cambia. Alla prima chance, invece, i padroni di casa colpiscono con Perillo. Pugliatti prova subito a risollevare il Frosinone, ma Magliano si supera sul diagonale dell’ex Tor Tre Teste. Nella ripresa lo spartito è sempre lo stesso, ma l’Empoli non molla. Alla mezz’ora il Frosinone trova il tanto agoniato gol con Giurdanella, bravo a respingere la corta respinta di Magliano sul tiro di Taddei. Incredibilmente, l’Empoli mette palla a centro campo e dopo poco trova il gol vittoria. Hyka, segna sugli sviluppi di un calcio di punizione e porta avanti i padroni di casa per il definitivo 2-1.

Empoli: Magliano, Ginestretti, De Vita (dal 18’st Battaglini), Bruno (dal 18’st Hyka), Poggi, Covelli, Ciampelli (dal 23’st Lupoli), Orlandi, Perillo, Isidori (dal 23’st Ghizzani), Murolo (dal 9’st Pucci). A disposizione: Piccini, Mezani, Battini, Terri. Allenatore: Tonelli

Frosinone: Lombardo, Trulli, Maggiora, Anzidei (dal 26’st Frani), Riggi (dal 26’st Danieli), Agostini, Bonanno (dal 20’st Giurdanella), Francia (dal 20’st Cimaglia), Pugliatti, Esposito (dal 14’st Taddei), Silvestri (dal 10’st Casagrande). A disposizione: Scordari, Crescimbeni, Galimberti. Allenatore: Centioni

Marcatori: 21′ pt Perillo (E), 30’st Giurdanella (F), 32′ st Hyka (E)

Arbitro: Daniele Sansossio Varnagallo della sezione di Pontedera

Assistenti: Lorenzo Santaera della sezione di Pisa e Alessio Bragoni della sezione di Carrara

Ammoniti: 10′ pt Isidori (E), 39′ pt Poggi, (E), 30’st Taddei (F), 40’st Ghizzani (E)

Under 15: Empoli – Frosinone: 3-5

Empoli – Gran bella partita ad Empoli, del Frosinone Under 15 che vince in un incontro davvero molto difficile. La gara inizia a ritmi altissimi con i padroni di casa che si portano subito in vantaggio con Capitoni al 14′. inizia una fase di botta e risposta tra le due squadre con gli ospiti che rispondono con Chiazzolla prima e con Fargnoli poi, portandosi quindi in vantaggio. L’Empoli però non muore mai e al 33′ Francesco Olivieri timbra il pareggio. Il Frosinone non molla un centimetro e addirittura chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Sisillo per il 2-3. La ripresa viaggia su gli stessi ritmi del primo tempo con le due squadre che non lasciano nulla al caso. Però sono i giallazzurri che timbrano ancora con Paolo Fargnoli al 27′. I ragazzi di Lo Russo accorciano nel finale con Lodi al 37′ ma si arrendono alla squadra ciociara e al definitivo 3-5.

Empoli: Flaccatori, Brogi, Mantovani, Russomando, Orlando (dal 71′ Lodi), Crispino (dal 46′ Di Pede), Mazzantini (dal 46′ Cangiano), Olivieri (dal 55′ Zega), Capitoni, Olivieri (dal 60′ Taddei), D’Ambrosi (dal 46′ Sulivec). A disposizione: Forno, Savelli, Lemmetti. Allenatore: Lo Russo

Frosinone: Amato, Frara (dal 83′ Ferretti C.), Fargnoli P., Balan, Polidori, Antonelli, Fargnoli A.( dal 83′ Gentili), Chiazzolla, Tacchi (dal 83′ Aversa), Ferretti (dal 57′ Pacifico), Sisillo (dal 63′ Monti). A disposizione: Marchiotto, Valentini, Minotti, Ranieri. Allenatore: Durante

Marcatori: 15′ Capitoni (E), 24′ Chiazzolla (F), 31′ Fargnoli A. (F), 33′ Olivieri (E), 39′ Sisillo (F), 67′ Fargnoli P. (F), 78′ Lodi (E), 81′ Fargnoli P. (F)

Arbitro: Lorenzo Passaglia della sezione di Lucca

Assistenti: Marta Petri e Paolo Paterni della sezione di Lucca

Ammoniti: 31’Crispino (E), 49′ Orlando (E), 75′ Frara (F), 76′ Antonelli (F), 81′ Fargholi P. (F), 84′ Russomando (E)

Espulsi: 68′ Sulievic (E)

Ufficio Stampa Frosinone Calcio