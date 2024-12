 SERIE C FEMMINILE, IL PUNTO DI MISTER FOGLIETTA

Arrivati alla fine dell’anno solare, mister Foglietta fa il punto sull’andamento in campionato delle sue giallazzurre:

La squadra è in un momento straordinario con sei vittorie consecutive, molte delle quali con risultati schiaccianti. Qual è il segreto che ha portato a questa striscia di successi?

“La striscia di successi è il risultato di un mix di fattori fondamentali. Prima di tutto, c’è il lavoro quotidiano delle ragazze e dello staff, che si impegnano ogni giorno per portare avanti un progetto ambizioso. Inoltre, abbiamo creato un ambiente positivo, dove la comunicazione e la collaborazione sono al centro di tutto. Dal punto di vista del gioco, abbiamo lavorato per costruire un’identità chiara e coesa basata sul possesso palla e attacchi programmati, puntando sull’ organizzazione e sfruttando al meglio le caratteristiche di ogni singola giocatrice”.

Siete a un solo punto dalla Gelbison e avete una partita in meno. Come gestirete la pressione di poter balzare in testa alla classifica con una vittoria?

“Pensiamo partita per partita, concentrandoci sulla nostra crescita e sul lavoro quotidiano. Sappiamo che ogni gara è una sfida a sé, e il nostro obiettivo è dare sempre il massimo. Non dobbiamo farci distrarre dalla pressione, perché abbiamo fiducia nel percorso che stiamo costruendo. Restiamo focalizzati sui dettagli, consapevoli che mantenere questa mentalità ci permetterà di affrontare ogni impegno con la giusta serenità e determinazione”.

I recenti risultati dimostrano una grande solidità sia in attacco che in difesa. Quali aspetti del gioco avete maggiormente lavorato in allenamento per raggiungere questa forma?

“La solidità che stiamo dimostrando, sia in attacco che in difesa, è il risultato del lavoro quotidiano e dell’importanza che diamo al gioco di squadra. La squadra è ciò che conta, ed è attraverso il collettivo che riusciamo a esprimerci al meglio. Ci impegniamo ogni giorno per migliorare ogni minimo dettaglio, sia a livello offensivo che difensivo. Il fatto che ci siano tante marcatrici diverse sottolinea il grande valore del lavoro che stiamo facendo: tutte le ragazze si sentono coinvolte e pronte a fare la differenza”.

Con il campionato ancora lungo, come intende mantenere alta la concentrazione della squadra per evitare cali di rendimento e continuare a competere per il primo posto?

Il girone C è sicuramente uno dei più equilibrati, con quattro squadre racchiuse in un solo punto. Questo livello di competizione rende ogni partita decisiva, ed è proprio per questo che preferiamo concentrarci su un approccio partita per partita. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’intensità e la determinazione, continuando a lavorare sodo in ogni allenamento. La chiave sarà non perdere mai di vista i nostri principi di gioco e affrontare ogni sfida con la giusta mentalità. Con un campionato così combattuto, ogni dettaglio può fare la differenza, ed è su questi dettagli che vogliamo costruire il nostro percorso.

Il pubblico sta seguendo con entusiasmo le vostre prestazioni. Quanto è importante il supporto dei tifosi per la squadra in questa fase cruciale della stagione?

Il calcio femminile in Ciociaria sta crescendo, e lo dimostra la maggiore affluenza di pubblico nelle nostre partite casalinghe.

Stiamo lavorando non solo per ottenere risultati in campo, ma anche per costruire un legame forte con il territorio. Il Frosinone sta diventando sempre più la colonna portante di questo movimento, e vogliamo continuare a coinvolgere più persone possibili, ispirando nuove bambine nel diventare calciatrici. Insieme, possiamo fare qualcosa di davvero importante per il calcio femminile nella nostra provincia.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio