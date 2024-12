Nella settimana in cui hanno riposato le under 16, 15 e 14 Pro, ecco i risultati del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Frosinone – Pescara 3-0

Ferentino – Scendono in campo i giallazzurri di mister Pesoli nell’undicesima giornata di campionato ospitando alla Città dello Sport di Ferentino il Pescara. I ragazzi di mister Pesoli partono subito forte e dopo solo due minuti, Befani, lanciato a rete, viene atterrato da Barone in area di rigore. Il signor Dorillo, concede la massima punizione a favore del Frosinone. Sul dischetto si presenta Ferizaj che spiazza il portiere abruzzese e porta in vantaggio i ciociari. Il Pescara si fa vedere al settimo con Gatto che su un cross da calcio di punizione colpisce di testa indirizzando la sfera verso lo specchio della porta, ma Minicangeli fa buona guardia e riesce a disinnescare il tiro. Il Frosinone però non lascia molto spazio di manovra e al ventottesimo raddoppia. Befani molto ispirato, scende seminando il terrore nella difesa abruzzese che non lo riesce a fermare. Una volta in area di rigore scarica la sfera al centro dell’area trovando Dixon che deve solo appoggiare in porta il pallone del raddoppio. Il Pescara cerca di rendersi pericoloso ma i giallazzurri sono bravi a difendere e riescono così a terminare la prima frazione di gioco sul 2-0.

Nella ripresa il Pescara prova in ogni modo a rendersi pericoloso per riaprire l’incontro ma la retroguardia giallazzurra non si fa trovare impreparata e respinge ogni affondo della squadra del mister Stella. Il Frosinone però è bravo anche a capitalizzare le occasioni e al settantatreesimo Corallini cala il tris. Da un calcio di punizione battuto da Ferizaj, il pallone finisce sulla testa del difensore giallazzurro che riesce ad anticipare il proprio avversario battendo per la terza volta Barone. La partita si addormenta e non vive altre emozioni. I ragazzi di mister Pesoli sono bravi a portare a casa altri tre punti fondamentali per la lotta al vertice del campionato.

Frosinone – Minicangeli, Diallo (dal 87’st Cellupica), Pelosi, Corallini, Shkambaj (dal 64’st Buonpane), De Filippis, Grosso, Ferizaj, Molignano (dal 87’st Antonellis), Befani (dal 87’st Baptista), Dixon (dal 75’st Stojanov). A Disposizione: Dosso, Reali, Carfagna, Schietroma, Borgia, Fiorito, Giora. Allenatore: Pesoli

Pescara – Barone, Preta (dal 46’st Bucco), Pesoli, Isufi, Di Zio, Valente, Ricciradi(dal 46’st Cardilli), Gatto, Zeppieri, Berardi (dal 82’st Guaragna), D’Arcangelo(dal 46’st Kunze). A disposizione: Barbacani, La Barba, Zola, Palazzese, Arena, Schiattarella, Di Biagio, Baldacci. Allenatore: Stella

Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino

Assistenti: Marco Colaianni della sezione di Bari e Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta

Marcatori: 3’pt Ferizaj (R), 29’pt Dixon, 73’st Corallini

Ammoniti: 18’pt Shkambaj, 19’pt Pesoli, 36’pt Zeppieri, 39’pt Molignano

Under 17: Frosinone – Palermo 0-0

Sotto un cielo implacabile e su un terreno reso difficile dalla pioggia incessante, l’Under 17 di mister Riccardo Lucidi ha conquistato un pareggio di valore contro il Palermo, una delle squadre più in forma del campionato, reduce dalle prestigiose vittorie contro Roma e Fiorentina. Al Capo I Prati di Fiuggi, la sfida della penultima giornata del girone d’andata si è conclusa 0-0, ma non ha fatto mancare intensità e emozioni. I giallazzurri hanno messo in campo una prestazione da applausi, fatta di spirito di sacrificio, compattezza difensiva e grande determinazione, dimostrando ancora una volta la crescita del gruppo.

L’avvio è stato caratterizzato da un gioco di studio, con entrambe le squadre impegnate ad adattarsi alle difficili condizioni del campo. Il Frosinone ha affidato la propria manovra offensiva a Mirenzi e ai movimenti intelligenti di Binoshaj e Danieli, al rientro dopo un infortunio. Tuttavia, le difese compatte hanno dominato, limitando le sortite offensive. La prima vera occasione è arrivata per il Palermo al 22’, con La Mantia che ha provato una conclusione potente da fuori area, finita alta. Nonostante i tentativi degli ospiti di alzare il ritmo, i giallazzurri hanno risposto con ordine e determinazione, chiudendo ogni spazio e ripartendo con lucidità.

Nella ripresa il Palermo ha cercato di aumentare la pressione, ma il Frosinone ha tenuto testa, dimostrandosi solido in ogni reparto. La grande occasione per i giallazzurri è arrivata al 32’: un errore della retroguardia siciliana ha lasciato Borghi libero di calciare a rete, ma l’attaccante ciociaro non è riuscito a trovare il guizzo vincente, sfiorando il palo. Con il maltempo sempre più protagonista, la gara è diventata una battaglia di nervi e cuore, con i ragazzi di Lucidi che hanno resistito fino al triplice fischio. Il punto conquistato contro una squadra di livello come il Palermo certifica il carettere del gruppo guidato da mister Lucidi, pronto ora a una nuova sfida di prestigio contro la Lazio.

Frosinone – Capanna, Mirenzi (36’st Conti), Boccanera, Pantano, Pierguidi, Reali, Coluzzi (29’st Francia), Carfagna, Binoshaj (21’st Silvestri), Danieli (29’st Borghi), Menghini (1’st Bonanno, 21’st Castellani). A disposizione: Giora, Marini, Gafuri. Allenatore: Lucidi

Palermo – Florulli, Squillaciotti, Puccio, La Mantia, Federico, Di Gregorio, Caruso (29’st Motisi), Ribaudo (41’st Falco), Lugaro (41’st Rinella), Terranova (38’st Colicchia), Nicolosi (29’st Di Nallo). A disposizione: Pizzuto, Massei, Vella. Allenatore: Golesano

Arbitro: Wael di Roma 2

Assistenti: Ceci di Frosinone e Camilli di Roma 1

Ammoniti: Reali, Ribaudo

