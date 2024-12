 COPPA ITALIA FEMMINILE, Il FROSINONE BATTE 2-0 IL CHIETI

Frosinone – Zuliani, Silvi, Stibel, Zavarese (dal 42’st Cacchioni), Vaccari, Neddar, Maier, Licari, Sgambato (dal 34’st Contena), Ruzafa (dal 44’st Leone), Spagnoli. A Disposizione: Siejka, Pretto, Palmieri, Tata, Antonucci, Fiore. Allenatore: Foglietta

Chieti – Cannarsa, Martella, Esposito, Liberatore, Frataria (dal 41’st Cavallaro), Ruffini (dal 30’st De Vincentis), Pitittu, Passeri, Baldassarra, Ranalli (dal 34’st Di Goccio), D’Alberto (dal 24’st Di Gesualdo). A Disposizione: Casella, Di Camillo, Falocchia. Allenatore: Di Camillo

Arbitro: Roberto De Paolis della sezione di Casino

Assistenti: Alessio Cianfoni e Tommaso Mazzoleni della sezione di Ciampino

Marcatori: 2’st Spagnoli, 36’st Licari

Ammoniti: 19’st Frataria, 35’st Di Goccio, 41’st Passeri

Ferentino – Il primo turno di Coppa Italia si apre alla Città dello Sport di Ferentino dove le giallazzurre di mister Foglietta, ospitano il Chieti. Partita condizionata molto dal campo molto bagnato a causa della forte pioggia che si è abbattuta durante l’incontro. Prima vera occasione capita sui piedi di Spagnoli che da un calcio d’angolo battuto da Sgambato, calcia verso lo specchio della porta ma il pallone viene bloccato sulla linea dalla retroguardia neroverde. Il Frosinone continua a spingere ma il gioco espresso non è dei migliori dato che il campo molto bagnato non favorisce il classico fraseggio delle giocatrici giallazzurre. Con molto sforzo il Frosinone cerca di rendersi pericoloso ma la prima frazione di gioco termina sul risultato di parità.

Il secondo tempo riparte pressocché con lo stesso spartito. Le giallazzurre attaccano e trovano il vantaggio con Veronica Spagnoli. Maier, con un cross pennella una traiettoria fantastica che trova libera in area di rigore l’attaccante giallazzurra che di testa batte Cannarsa. Il Frosinone dopo aver trovato il gol dell’1-0 continua con la sua pressione alla ricerca del secondo gol, chiudendo il Chieti nella propria area di gioco, ma le neroverdi sono brave a difendersi, concedendo poco alle padrone di casa. Al trentaseiesimo però arriva il raddoppio con Licari. Giocata di Maier che semina la retroguardia neroverde e serve in area di rigore un ottimo pallone a Licari che da due passi appoggia per la rete del 2-0. Il risultato non cambia più ed il Frosinone ottiene una vittoria fondamentale per il cammino in Coppa Italia.