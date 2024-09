 UNDER 17, SALERNITANA – FROSINONE 0-1

Dopo il k.o subito alla prima giornata contro il Napoli, il Frosinone si rifà vincendo la seconda uscita stagionale. Contro la Salernitana la squadra guidata dal mister Riccardo Lucidi vince di misura 0-1. I giallazzurri partono subito con il piede sull’acceleratore rendendosi pericolosi al 20’ con Danieli su punizione: l’esterno fa partire una gran conclusione che per poco non sorprende l’estremo difensore campano. La squadra di Lucidi continua a produrre bel gioco e al 23’ arriva l’occasione per passare in vantaggio con l’arbitro che assegna il calcio di rigore per il Frosinone. A batterlo si presenta Carpentieri che angola sulla destra ma Guacci intuisce e para il penalty con il risultato che rimane fermo sullo 0-0. Una grossa chance sciupata dai ragazzi di Lucidi che non calano l’attenzione continuando a mettere in difficoltà i campani. Ed ecco che al 30’ arriva la rete dello 0-1 dai piedi di Carfagna che, dai venticinque metri, fa partire una grande conclusione che si insacca sotto al sette beffando l’estremo difensore granata. Nella seconda frazione la Salernitana non riesce a recuperare il vantaggio, la difesa giallazzurra tiene alta la guardia mantenendo il risultato sullo 0-1 fino al triplice fischio.

SALERNITANA: Guacci, Tommasiello (1’ st Mazzoleni), Russo (34’ st Civitan), Iliev, Bronzini (1’ st De Amicis), Barzagli (15’ st Petraglia), Mancini (1’ st Barba), Belfiore, Leotta (1’ st Siani), Marciano (15’ st Vari), Menduto. A disposizione: Verdoliva, Abbriani. Allenatore: De Santis.

FROSINONE: Giora, Mirenzi (35’st Boccanera), Colafrancesco, Pierguidi, Pantano, Reali, Millozzi (25’st Coluzzi), Carfagna, Carpentieri, Danieli (1’st Castellani), Binoshaj (1’st Borghi). A disposizione: Cera, Macchia, Luzzi, Iannone, Conti. Allenatore: Lucidi.

Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia

Assistenti: La Regina e Federico di Agropoli

Ammoniti: Reali, Mirenzi

Marcatori: Carfagna 30’pt