 PRIMAVERA, FROSINONE – SALERNITANA 1-1

Frosinone: Dosso, Obleac, Shkambaj (dal 20’st Stojanov), Grosso, Hegelund, Pelosi (dal 46’st Corallini), De Filippis (dal 40′ Cellupica), Ferizaj (dal 25’st Borgia), Dixon (dal 25’st Schietroma), Molignano, Mezsargs. A disposizione: Minicangeli, Diallo, Antonellis, Buonpane, Fiorito, Centra, Befani, Allenatore: Greco

Salernitana: Rodolfo, Verza (dal 46’st Susini), Ferrari, Buttaroni (dal 46’st Di Vico), Guccione, Nunziata, Di Lelio, Paganetti, Fusco (dal 30′ Cosentino), Cantoni (dal 14’st Izdeic), Buonocori (dal 38′ Lombardi). A disposizione: Palazzo, Farina, Borrazzo, Chietti, Gonnella, Mellini, Zinkowsky, Cosentino. Allenatore: Fusco

Marcatori: 6′ pt Mezsargs, 48’st Di Vico

Arbitro: Recchia della sezione di Brindisi

Assistenti: Tini Brunozzi di Foligno e Lauri di Gubbio

Ammoniti: 19′ pt Pelosi (F), 20′ pt Shkambaj (F), 3’st Guccione (S), 22’st Ferizaj (F), 34’st Di Lelio

FERENTINO – Beffa finale per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’, la Salernitana agguanta il pareggio in pieno recupero e nega al Frosinone la gioia del quinto successo in altrettante partite.

La squadra di mister Greco presenta diverse novità di formazione, assenti Cichero e Barcella (convocati in prima squadra), dentro a centrocampo Molignano e coppia d’attacco con Dixon e Meszsargs. L’avvio giallazzurro è deciso, con due occasioni create in appena tre minuti, la prima con Mezsargs che in sforbiciata trova l’opposizione di Rodolfo e la seconda con protagonista Molignano che da due passi dalla porta avversaria trova ancora un ottimo intervento dell’estremo difensore campano. Il pressing del Frosinone porta i suoi frutti, Obleac trova in area di rigore Dixon, tacco per Mazsargs e bolide imparabile per Rodolfo. Raddoppio ad un passo al minuto numero 19, Ferizaj pesca a centro area Dixon, ma il tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 32′ invece è Shkambaj che dal limite dell’area calcia a giro sul secondo palo, ma è attentissimo Rodolfo a deviare in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia, il Frosinone attacca e lo fa alla ricerca del 2-0, Ferizaj è pericolosissimo da calcio di punizione, ma il pallone sfila fuori di poco. La Salernitana si vede in avanti al 20′, tiro dalla distanza di Paganetti che Dosso accompagna sopra la traversa. Poco prima della mezz’ora torna protagonista il Frosinone, calcio Grosso, Rodolfo respinge e Mezsarsg non riesce a ribadire in rete la respinta corta del portiere granata. Continua il duello a distanza tra Rodolfo e Grosso, al 36′, serpentina centrale del centrocampista giallazzurro e risposta superlativa del portiere campano in angolo. Allo scadere arriva la beffa. Calcio d’angolo per la Salernitana e colpo di testa di Di Vico, che batte Dosso e porta il risultato sul definitivo 1-1. Giallazzurri che restano in testa alla classifica con 13 punti, in vista del prossimo impegno in casa del Perugia.