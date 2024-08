La LND ha reso noto il calendario del campionato Femminile di Serie C. La stagione prenderà il via il prossimo 8 settembre, con il Frosinone, inserito nel Girone C che sarà impegnato in casa della Gelbison Woman. Per le ragazze di mister Foglietta esordio casalingo il 15 settembre contro il Lecce.

