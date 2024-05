 SERIE C FEMMINILE, SGAMBATO E’ LA STELLA E IL FROSINONE BATTE IL TRASTEVERE 2-0

FROSINONE: Ruotolo, Silvi, Cacchioni, Bevilacqua (26’ st Copia), Natali (43’ st Antonucci), Tata (25’ st Alborghetti), Makulova, Stibel, Sgambato (48’ st Bartolini), Zavarese, Spagnoli (41’ st Zorzetto).

A disposizione: Zuliani, Mendolicchio, Conti, Rutigliano.

Allenatore: Foglietta.

TRASTEVERE: Dilettuso, Deangelis (41’ st Passarani), Percuoco, Ferrara, Lore, Cicchinelli, Bueckers, Mattei (22’ st Carosi), Serao, Capellupo (22’ st Felici), Stivaletta.

A disposizione: Zangari, Felici, Zuzzi, Cesarini.

Allenatore: Ferreri.

Marcatori: Sgambato (F), Sgambato (F).

FERENTINO – Un Frosinone impeccabile supera 2-0 il Trastevere e a quattro giornate dalla fine si porta a -1 dal secondo posto. Le due compagini approcciano al match con cautela ma le canarine conducono il gioco costringendo il Trastevere ad arroccarsi nella propria metà campo in attesa della ripartenza. Nella prima frazione entrambe le compagini cercano di passare in vantaggio ma il risultato non cambia. Il gol dell’1-0 arriva nella ripresa con una grande conclusione di Sgambato che da fuori area calcia direttamente in porta e batte Dilettuso. Il vantaggio galvanizza le canarine che con intelligenza fanno girare palla in attesa del pertugio giusto per affondare di nuovo il colpo. La svolta arriva qualche minuto dopo perché sugli sviluppi di uno schema da rimessa laterale Spagnoli viene atterrata fallosamente in area di rigore,

dal dischetto Sgambato è glaciale e batte per la seconda volta Dilettuso. Sul 2-0 il Frosinone non rischia nulla stroncando sul nascere ogni azione pericolosa.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio