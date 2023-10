 SETTORE GIOVANILE, I RISULTATI DELL’ULTIMO TURNO

Under 15

Al “Viola Park” la Fiorentina ha battuto il Frosinone per 3-0 con le marcature di Faye El Hadji dopo appena 5′, ha raddoppiato dopo soli 120” Marrone e Scarpelli nel secondo tempo ha chiuso definitivamente il match.

Under 16

Grande gioia per la nostra Under 16 che ha espugnato il “Viola Park”, battendo la Fiorentina per 2-3. Prova sontuosa da parte dei ragazzi di mister Marsella che guadagnano tre punti su uno dei campi più difficili della categoria. A passare in vantaggio sono proprio i gialloblù con Mancini, che con un bel diagonale ha battuto Mazzi per lo 0-1. Pareggio viola che non si è fatto attendere con Caniotto, e al 23′ la squadra di Guberti è riuscita anche a portarsi in vantaggio con Lorusso, che è stato il più lesto di tutti a catapultarsi sulla respinta di Giora. Nella ripresa il Frosinone ha tirato fuori gli artigli trovando al 29′ il pareggio di Befani e poi al 38′ Petraglia, subentrato dalla panchina, ha regalato tre punti importantissimi a Marsella.

Under 17

A “La Borghesiana” il Frosinone passa sulla Lazio per 1-2. Biancocelesti che venivano da un buon periodo, mentre i ragazzi di Mizzoni avevano voglia di riscatto dopo la sconfitta interna contro la Salernitana. Dopo appena 3′ gli ospiti si sono subito portati in vantaggio con Molignano, che elegantemente ha dribblato diversi giocatori in area prima di mettere la sfera alle spalle di Mazzù. Il Frosinone è stato in pieno controllo della gara e al 19′ è arrivato il gol del raddoppio, con Molignano ancora protagonista, questa volta in versione assistman, che con un bel fraseggio ha trovato Fiorito che calciando in maniera perfetta, ha portato il match ancor di più dalla parte gialloblù. Padroni di casa che sono riusciti a trovare il gol dell’1-2 solamente allo scadere, con Polito che in mischia ha accorciato le distanze.

Under 18

Al “Sinergy Stadium” il Frosinone è uscito sconfitto a testa alta nella gara contro l’Hellas Verona per 4-3. A portarsi in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa con Pallaro che servito da un bel filtrante, ha capitalizzato in rete. Gli ospiti hanno risposto subito, e in 2′ hanno ribaltato completamente la gara. Prima con Aromatico, che ha spinto bene sulla fascia destra, successivamente con Antoci. E’ un susseguirsi di emozioni, visto che l’Hellas è riuscita a riportarsi in partita con la rete di Valenti. Successivamente la compagine di Pagliuca ha ritrovato il vantaggio da calcio d’angolo con Soragni che di testa ha battuto Minicangeli. Nel secondo tempo la squadra di Marco Amelia ha pareggiato nuovamente con Salvador che ha angolato imparabilmente la conclusione. Proprio allo scadere, però, al 48′ della seconda frazione gli scaligeri sono riusciti a trovare il gol vittoria, ancora una volta con Soragni.