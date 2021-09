 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Here we go!

Fine settimana ricco di big match per il settore giovanile del Frosinone, tutte le compagini canarine saranno impegnate tra le mura amiche nel centro sportivo di Ferentino.

I giallazzurri guidati da mister Di Michele ospiteranno il Lecce, gara valevole per la 3ª giornata del campionato nazionale Under 17 di A e B.

Le categorie Under 16 e Under 15 invece esordiranno contro il Benevento.

UNDER 17 – 3ª giornata

Domenica 26 settembre alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 16 – 1ª giornata

Domenica 26 settembre alle ore 16:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 15 – 1ª giornata

Domenica 26 settembre alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Benevento

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio