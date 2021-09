 PRIMAVERA2, IL FROSINONE SENZA TIMORI CONTRO LO SPEZIA DELLE ‘STELLE’

Il Frosinone in campo sabato (ore 15) a Ferentino per la terza giornata del campionato Primavera2. Di fronte c’è lo Spezia delle ‘stelle’ allenato dal tecnico turco Tanrivermis, le ultime 3 stagioni alla Roma con la quale al primo anno ha conquistato lo scudetto Under 15. I ‘bianchi’, già ottimo gruppo la passata stagione, sono stati rinforzati con gli acquisti di Pedicillo e Giorgeschi dalla Samp, N’gbesso dal Milan

e Zuppel dall’Arezzo. Le due squadre arrivano da un cammino pressoché speculare tra campionato e Coppa Italia. I ragazzi di mister Gorgone debbono metabolizzare la gara di Pisa (3-1 per i toscani dopo una prima frazione di gioco e un avvio di ripresa condotti alla garibaldina dai canarini, ndr) e soprattutto la sconfitta (2-1) patita mercoledi in Coppa Italia ad Ascoli dove Palmisani & soci a meno di 20’ dal gong conducevano 1-0. Maestrelli & Co. avranno di fronte un’avversaria che viaggia a braccetto in classifica, 3 punti anche per i liguri che hanno perso (4-2) la prima a Crotone e vinto la seconda (2-1) in casa con il Benevento. Gli Aquilotti poi hanno perso 3-2 a Pescara in Coppa Italia dopo essere passati anche loro in vantaggio. Tra i giallazzurri non saranno a disposizione ancora una volta il portiere Vilardi, Caravillani, Bracaglia e il neo acquisto Pittaccio.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio