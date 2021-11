 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK-END

Nona giornata di campionato per gli under 17, i classe 2005 domenica pomeriggio affronteranno l’Ascoli al “Picchio Village” di Ascoli Piceno.

Gli under 16 e gli under 15 nella sesta giornata d’andata ospiteranno a Ferentino i giallorossi del Lecce. I classe 2006 tornano in campo dopo due settimane di riposo, mentre i 2007 di mister Mizzoni, forti dei 6 gol rifilati al Cosenza, sono alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo.

Turno di riposo per il campionato under 14 Pro ma non del campionato élite che vedrà i giallazzurri contro il Cassino, sabato 13 novembre a San Donato Val di Comino.

Via anche alla seconda giornata degli under 13 pro, il Frosinone tra le mura amiche dovrà fare i conti con l’Ascoli.

UNDER 17 – 9ª giornata

Domenica 14 novembre alle ore 15:00 – Ascoli Piceno (AP)

Ascoli – FROSINONE

UNDER 16 – 6ª giornata

Domenica 14 novembre alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 15 – 6ª giornata

Domenica 14 novembre alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 14 élite – 7ª giornata

Sabato 13 novembre alle ore 15:00 – San Donato Val di Comino (FR)

Cassino – FROSINONE

UNDER 14 Pro

Riposo

UNDER 13 Pro – 2ª giornata

Sabato 13 novembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ascoli

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio