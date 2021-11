Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Mattinata di lavoro aerobico. Nel pomeriggio riscaldamento, esercitazioni tecniche e serie di partite a tema, questo il programma odierno. Assenti Boloca (da valutare le sue condizioni in settimana) e Satariano (nazionale). Lavoro in palestra per Rohden e Zampano. Terapie per Brighenti. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.