 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Riprendono le categorie nazionali dopo la settimana di sosta.

Gli under 17 ripartono nella temibile trasferta contro la Roma: 3ª in classifica con 21 punti, alla pari con Lecce e Benevento. I classe 2006 e 2005 attenderanno a Ferentino il Napoli: i primi nel recupero della 5ª giornata non sono andati oltre lo 0-0, gli azzurri invece nell’ultima gara disputata hanno subito uno 0-2 dal Benevento. I 2005 invece devono difendere con le unghie e con i denti il primo posto in classifica conquistato nell’ultima giornata, grazie anche al Napoli che ha superato con un 3-0 secco la Lazio.

Ancora un doppio impegno per i 2008 di mister Broccolato. Nel campionato Pro il Frosinone affronterà l’Ascoli, tra le mura amiche, mentre nel campionato élite affronterà l’Atletico Torrenova.

Ancora turno di stop per gli under 13.

UNDER 17 – 11ª giornata

Domenica 5 dicembre alle ore 11:30 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 16 – 8ª giornata

Domenica 5 dicembre alle ore 15:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Napoli

UNDER 15 – 8ª giornata

Domenica 5 dicembre alle ore 13:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Napoli

UNDER 14 élite – 10ª giornata

Sabato 4 dicembre alle ore 17:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Atletico Torrenova

UNDER 14 Pro – 7ª giornata

Domenica 5 dicembre alle ore 17:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 13 Pro

Riposo

