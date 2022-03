 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Fine settimana di fuoco per il centro sportivo di Ferentino, tutte le compagini del settore giovanile del Frosinone giocheranno tra le mura amiche.

Aprono le danze, sabato pomeriggio, gli Under 14 di mister Broccolato che ospiteranno il Ceprano, derby ciociaro per consolidare il primato in classifica, e gli Under 13 che affronteranno la Lazio dopo la vittoria ai danni della Roma nel turno infrasettimanale.

Domenica 13 marzo alle 10:00 i giallazzurri classe 2007 faranno i conti con il Cosenza. Medesimo avversario anche per i classe 2006, chiamati a riscattare la sconfitta subita contro la Salernitana.

Infine gli under 17 affronteranno l’Ascoli nel primo pomeriggio.

UNDER 17 – 22ª giornata

Domenica 13 marzo alle ore 14:00 – Frosinone (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 16 – 14ª giornata

Domenica 13 marzo alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 15 – 14ª giornata

Domenica 13 marzo alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 14 élite – 18ª giornata

Sabato 12 marzo alle ore 17:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ceprano

UNDER 14 pro

Riposo

UNDER 13 Pro – 12ª giornata

Sabato 12 marzo alle ore 16:30 – Ripi (FR)

FROSINONE – Lazio

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio