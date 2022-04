 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

A poche giornate dalla fine dei campionati, le classifiche finali dei campionati giovanili sono ancora da delineare.

Gli under 17, dopo la sconfitta subita in casa dalla Roma, cercano il riscatto per riagguantare Perugia e Cosenza al 7° e 6° posto. I giallazzurri domenica si recheranno a Salerno per sfidare nella 25ª giornata la Salernitana, compagine 9ª in classifica con 20 punti.

Anche gli under 16 e gli under 15 devono rialzare subito la testa, infatti i canarini sono usciti sconfitti dalla 16ª giornata contro la Reggina: i primi dopo il doppio svantaggio hanno solamente accorciato le distanze senza trovare il gol del pareggio; i secondi invece hanno reagito bene al doppio svantaggio, maturato dopo 10 minuti di match, trovando il 2-2 ma nella seconda parte del secondo tempo hanno subito il 2-3 che ha portato alla sconfitta.

Doppio impegno per i classe 2008, mister Broccolato e i suoi dovranno vedersela con l’Atletico 2000 nel campionato élite e con l’Ancona Matelica nel campionato Pro.

Tornano in campo gli under 13 dopo il weekend di riposo, i canarini ospiteranno la seconda squadra della Roma.

UNDER 17 – 25ª giornata

Domenica 10 aprile alle ore 15:30 – Salerno (SA)

Salernitana – FROSINONE

UNDER 16 – 17ª giornata

Sabato 9 aprile alle ore 17:00 – Napoli (NA)

Napoli – FROSINONE

UNDER 15 – 17ª giornata

Sabato 9 aprile alle ore 15:00 – Napoli (NA)

Napoli – FROSINONE

UNDER 14 élite – 22ª giornata

Sabato 9 aprile alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Atletico 2000

UNDER 14 pro – 20ª giornata

Domenica 10 aprile alle ore 15:00 – Ancona (AN)

Ancona – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 17ª giornata

Sabato 9 aprile alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma Sq.2

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio