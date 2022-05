 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Atto secondo per gli Under 15 di mister Broccolato.

I giallazzurri infatti questo fine settimana saranno ospiti del Milan nel Centro Sportivo Vismara per la gara di ritorno dei quarti di finale. Nel match d’andata i canarini hanno ben figurato andando anche in vantaggio nei minuti iniziali, poi però i rossoneri hanno recuperato e ribaltato il risultato concludendo il match con il risultato di 1-3.

Tornano in campo anche gli under 14 élite per le fasi finali: il Frosinone, sabato, affronterà a Ferentino il Trastevere di mister Pasqualini. La compagine romana ha superato 2-0 la Romulea nel primo turno di qualificazione.

UNDER 17

Campionato terminato

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15 – Quarti di finale

Sabato 28 maggio alle ore 11:00 – Milano (MI)

Milan – Frosinone

UNDER 14 élite

Sabato 28 maggio alle ore 17:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Trastevere

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio