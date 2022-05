 UNDER 14, I GIALLAZZURRI APPRODANO ALLE FASI FINALI PER LA CORSA AL TITOLO REGIONALE. MISTER BROCCOLATO E I SUOI SFIDERANNO AI QUARTI IL TRASTEVERE

Gli under 14 di mister Broccolato hanno disputato un campionato da assoluti protagonisti riuscendo ad arrivare alle fasi finali da capolista ai danni dell’Accademia Calcio Roma.

I giallazzurri hanno esordito con un 4-0 all’Atletico Lodigiani ma hanno perso punti proprio nella giornata successiva contro l’Accademia Calcio Roma in un match duro e molto spezzettato.

Dalla sconfitta in casa romana i giallazzurri hanno incamerato 27 punti, frutto di 9 vittorie consecutive, fino alla battuta di arresto del match pirotecnico contro la Lodigiani.

Nel girone di ritorno il Frosinone diventa una macchina perfetta perché non perde una partita e rifila goleade anche a compagini di alta classifica: in totale 116 gol fatti e 25 subiti.

Miglior attacco e seconda miglior difesa, dietro solo alla difesa dell’Accademia Calcio Roma.

A fine stagione 70 punti complessivi per i giallazzurri (23 vittorie e un pareggio), stesso score anche l’Accademia Calcio Roma, ma il Frosinone nonostante la parità figura al 1° posto grazie agli scontri diretti a favore.

Risultato importante quello dei classe 2008 che grazie a sacrificio, al duro lavoro e alla programmazione della società e di tutto lo staff hanno portato a casa un piazzamento che ad inizio stagione era tutt’altro che scontato.

Adesso testa alle fasi finali, il Frosinone nei quarti di finale affronterà in casa il Trastevere. La compagine romana ha chiuso la regular season al terzo posto nel girone A: 16 vittorie e 4 pareggi con 49 gol fatti e 24 subiti.

