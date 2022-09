Al via la 3ª giornata del girone d’andata per gli Under 17 guidati da mister Ledesma.

I giallazzurri, forti della vittoria per 3-0 rifilata al Bari, affronteranno a Ceprano la Reggina.

Diversa la situazione per i campionati Under 16 e Under 15 che dovrebbero partire per fine Settembre.

UNDER 17

Domenica 18 settembre alle ore 11:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

