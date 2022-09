 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Ripartono tutti i campionati nazionali di Serie A e B, tutte le compagini canarine avranno impegni lontano dalle mura amiche.

I classe 2006 guidati da mister Ledesma affronteranno in trasferta la Salernitana nella giornata di Sabato.

Stesso avversario per gli Under 16 e gli Under 15 che saranno attesi presso il Centro Sportivo S. Agata di Reggio Calabria, domenica mattina, per affrontare la Reggina.

UNDER 17

Sabato 24 settembre alle ore 15:00 – Salerno (SA)

Salernitana – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 25 settembre alle ore 12:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 25 settembre alle ore 10:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio