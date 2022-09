Turno di riposo per i classe 2006 di mister Ledesma.

Gli Under 16 e gli Under 15 scenderanno in campo contro il Palermo tra le mura amiche, a Ceprano presso il CS Vollero, rispettivamente alle 15:00 e alle 12:30.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 2 ottobre alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Palermo

UNDER 15

Domenica 2 ottobre alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Palermo

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio