 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

L’under 17 di mister Ledesma affronterà in trasferta il Lecce, i giallazzurri sono chiamati a difendere il primato conquistato con la vittoria per 2-0 sul Perugia.

Turno di riposo per gli under 16 e under 15.

Comincia il campionato under 14 Pro, nella prima giornata i canarini giocheranno lontano tra le mura amiche contro il Pescara.



UNDER 17

Domenica 16 ottobre alle ore 10:30– Cavallino (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 PRO

Domenica 16 ottobre alle ore 12:00 – Città Sant’Angelo (PE)

Pescara – FROSINONE

