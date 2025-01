 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il settore giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera, impegnata in casa contro il Crotone. La squadra di mister Pesoli ha aperto il nuovo anno con una vittoria, fondamentale per allungare in classifica sul Napoli. L’Under 17 sfiderà a Fiuggi la Salernitana, squadra che in classifica ha gli stessi punti dei giallazzurri. Trasferta a Palermo per Under 15 e Under 16 che ripartono dalle vittorie ottenute la scorsa settimana, fondamentali per mantenere il ritmo playoff. Chiudono il programma l’Under 14 Pro e l’Under 14 Elite, rispettivamente impegnate contro Pescara e Lodigiani Calcio 1972. Di seguito il programma completo.

PRIMAVERA: FROSINONE – CROTONE

Sabato 18 gennaio, ore 11.30, Città dello Sport – Ferentino (FR)

UNDER 17: FROSINONE – SALERNITANA

Domenica 19 gennaio, ore 11.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 16: PALERMO – FROSINONE

Domenica 19 gennaio, ore 15:00, Sport Village “T. Natale” – Palermo (PA)

UNDER 15: PALERMO – FROSINONE

Domenica 19 gennaio, ore 13.00, Sport Village “T. Natale” – Palermo (PA)

UNDER 14 PRO: FROSINONE – PESCARA

Domenica 19 gennaio, ore 15.00, Capo i Prati, Fiuggi (FR)

UNDER 14 ELITE: LODIGIANI CALCIO 1972 – FROSINONE

Sabato 18 gennaio, ore 16:30, “La Borghesiana” – Roma (RM)