 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Il risultato nell’ultimo weekend di gara del settore giovanile giallazzurro.

PRIMAVERA: Avellino – Frosinone 2-3

Venticano – Per la 14.a giornata del campionato di Primavera 2, i giallazzurri di mister Pesoli, affrontano fuori casa allo Stadio Russo l’Avellino. Partita che inizia subito in discesa per il Frosinone che dopo solo un minuto conquistano un calcio di rigore. Dixon viene atterrato in area e il signor Ursini della sezione di Pescara comanda la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Mezsargs che non sbaglia e porta avanti il Frosinone. Passano pochi minuti e in area di rigore questa volta del Frosinone, Barcella colpisce la palla con il braccio sinistro e Ursini non può far altro che decretare calcio di rigore anche per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta l’ex giallazzurro Antoci che batte Dosso per il gol che vale l’1-1. Il Frosinone però non molla e a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco Dixon porta avanti il Frosinone. Mezsargs in area di rigore vede libero il compagno nell’area piccola difesa da Pizzella. Il canadese tocca il pallone mandandolo in fondo alla rete per il 2-1.

Nella ripresa l’Avellino attacca alla ricerca del pareggio, che arriva al 61′ con Piantedosi. L’attaccante biancoverde sulla sinistra rientra al centro, mette in mezzo un cross che si trasforma in un tiro che beffa il portiere ciociaro (ostacolato dalla visione dei suoi) con la sfera che rasoterra si insacca all’angolino. Il Frosinone però come suo solito non molla e trova il graffio vincente al 68′ sempre con Dixon. Dal versante sinistro ottima azione del canadese che con il destro a giro trova una grande conclusione per il gol decisivo. Il Frosinone controlla il ritmo nel finale e ha anche l’opportunità di allungare con Befani che con un tiro a giro sfiora il palo. Finisce 2-3 una partita avvincente che regala altri tre punti al Frosinone.

Avellino – Pizzella, Gabriele, Piantedosi, Amiranda, Solaro, Dachille, Da Salvo (dal 30’st Baldari) , Vignoli (dal 30’st Attanasio), D’Onofrio, De Michele (dal 30’st Piscopo), Antoci. A disposizione: Pezzella, Aloisi, Stano, Garofalo, Giorgetti, Delishi, Lanzone, Della Porta, Fiorletta. Allenatore: Pianese

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi, Hegelund, Buonpane (dal 26’pt Borgia), Shkambaj, Grosso (dal 40’st Schietroma), Barcella, Molignano, Dixon (dal 35’st Baptista), Mezsargs (dal 46’st Befani). A disposizione: Barone, Cellupica, Reali, Antonellis, Corallini, Carfagna, Centra, Ferizaj . Allenatore: Pesoli

Arbitro: Cristiano Ursini della sezione di Pescara

Assistenti: Luca Chiavaroli e Ludovico Esposito della sezione di Pescara

Marcatori: 2’pt Mezsargs (R), 15’pt Antoci (R), 41’pt Dixon, 61’st Piantedosi, 68’st Dixon

Ammoniti: 28’pt Grosso, 44’pt Frosali, 63’st Borgia, 77’st Cannarsa, 82’st Stoyanov, 92’st Diallo

_____________

Classifica: Frosinone 35, Napoli 28, Palermo 26, Benevento 23, Ascoli 23, Ternana 23, Spezia 21, Pisa 20, Perugia 19, Crotone 19, Cosenza 16, Salernitana 15, Avellino 15, Pescara 13, Monopoli 10, Bari 8.

Prossimo turno: Frosinone – Crotone

UNDER 17: Napoli – Frosinone 3-1

Cadono i classe 2008 nella trasferta campana contro il Napoli: la squadra partenopea batte i ciociari 3-1. La forte tramontana che tira al “Complesso sportivo Kennedy” non facilita sicuramente le due squadre: nonostante ciò si vede una gara d’alta intensità. Il primo squillo della giornata è di Mirenzi al 4’ che dal limite dell’area calcia di prima in porta con la sfera che termina la sua corsa al lato. La squadra di Lucidi è ben messa in campo e riesce a mettere in difficoltà il Napoli con diverse conclusioni in porta: pericoloso Conti al 10’ dalla distanza. Al 14’ Palomba rischia di farla grossa per il Napoli perdendo un pallone sanguinoso al limite dell’area, Carpentieri gliela soffia ma non è preciso al momento del tiro in porta. Alla prima occasione della giornata il Napoli riesce a passare in vantaggio. Da un cross di Capozzuoli che all’apparenza sembrava innocuo si trasforma in gol: decisivo l’errore tecnico del portiere Giora con la sfera che gli passa sotto le gambe. Il Frosinone, nonostante ciò, non molla e continua a riversarsi nella metà campo partenopea. Al 31’ i giallazzurri vanno vicinissimo al pareggio prima con il sinistro di Carpentieri parato da Pugliese; sulla ribattuta a porta sguarnita Colafrancesco arriva per primo sul pallone ma conclude alto sopra la traversa. Al rientro dall’intervallo il Frosinone trova l’1-1: bravo Conti ad infilarsi tra la difesa avversaria e far partire una conclusione che beffa l’estremo difensore partenopeo. Al 61’, però, il Napoli si riporta avanti con la mezza rovesciata di Prisco in area: decisiva la deviazione di Pierguidi che beffa il portiere ciociaro. La squadra di Lucidi ci mette cuore e anima per cercare di ribaltare la partita, ma all’87’ i padroni di casa la chiudono con Esposito che buca Giora sul primo palo. Testa alla Salernitana per il riscatto.

Napoli – Pugliese, Capozzoli (10’st Lieto), Zappettini, Prisco, Palomba, Marotta, Esposito, Maida, Barbella (34’st De Stefano), Favicchio (34’st Pignarosa), Chiocca (17’st D’Angiò). A disposizione: Giordano, Candela, Bosso, Chiummariello, Saviano. Allenatore: Annunziata

Frosinone – Giora, Mirenzi (34’st Macchia), Colafrancesco (10’st Coluzzi), Pantano (34’st Boccanera), Reali (28’st Menghini), Pierguidi, Castellani (10’st Oberti), Carfagna, Carpentieri, Danieli (10’st Binoshaj), Conti (34’st Borghi). A disposizione: Capanna, Millozzi. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Barbella 20’pt (N), Conti 1’st (F), 17’st aut. (F), Esposito 40’st (N)

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore

Assistenti: Napolitano di Caserta e Rocco di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Pierguidi

_____________

Classifica: Empoli 33, Roma 28, Lazio 23, Napoli 22, Fiorentina 22, Palermo 21, Lecce 16, Bari 16, Salernitana 15, Frosinone 15, Cosenza 12, Catanzaro 11, Juve Stabia 2.

Prossimo turno: Frosinone – Salernitana

UNDER 16: Frosinone – Salernitana 1-0



Il Frosinone comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi, superando la Salernitana con una vittoria di misura al Capo I Prati di Fiuggi. Una prestazione di squadra solida e determinata, coronata dal gol decisivo di Casagrande nel primo tempo, regala tre punti preziosi ai giallazzurri, che chiudono la sfida con una festa sotto la tribuna. Sin dai primi minuti, i ragazzi di mister Centioni mettono in campo intensità e qualità, prendendo in mano il pallino del gioco e spingendosi con convinzione nella metà campo avversaria. Bonanno e Taddei si rendono subito pericolosi con due occasioni che, però, non trovano lo specchio della porta. Il gol arriva al 32′: azione corale sulla fascia con Marchetti che pennella un cross preciso in area, Pugliatti lascia sfilare il pallone con un velo geniale e Casagrande non si fa pregare, infilando la rete con freddezza per l’1-0 che sblocca la partita. Nella ripresa, il Frosinone dimostra grande maturità nella gestione del vantaggio, controllando il possesso palla e concedendo pochissimo alla Salernitana, incapace di creare pericoli concreti alla retroguardia giallazzurra. Gli ultimi minuti vedono il risultato inchiodato sull’1-0, con il Frosinone che difende con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale.

Frosinone – Ramogida, Trulli, Anzidei, Marchetti (30’st Maggiora), Riggi, Agostini, Bonanno (37’st Danieli), Francia, Pugliatti (19’st Esposito), Casagrande (30’st Eulisi), Taddei (37’st Cimaglia). A disposizione: Scordari, Crescimbeni, Frani, Barboni. Allenatore: Centioni

Salernitana – Marino, Giudice, Gagliano (30’st Bellinvia), Valentino (16’st Massa), Carpentieri (30’st Fabozzi), Di Vico (33’st Tufo), Petrizzo (16’st Marzaiuolo), Paolillo, Lauria, De Angelis, Robertazzi (30’st Fabozzi). A disposizione: A Esposito, Pirollo, Sepe Allenatore: Bovo

Marcatori: Casagrande 32’pt

Arbitro: Di Palma di Cassino

Assistenti: Cappellini di Roma 2 e Pula di Roma 2

_____________

Classifica: Empoli 37, Roma 28, Lazio 27, Fiorentina 22, Bari 21, Napoli 19, Palermo 16, Frosinone 15, Salernitana 11, Lecce 10, Cosenza 10, Catanzaro 10, Juve Stabia 6.

Prossimo turno: Palermo – Frosinone

Under 15: Frosinone – Salernitana 2-0

Torna a vincere il Frosinone, che nel match casalingo contro la Salernitana conquista tre punti preziosi con un netto 2-0, frutto di una prestazione impeccabile. I ragazzi di mister Durante mettono in campo brillantezza e determinazione, riuscendo a interpretare al meglio una gara insidiosa contro un avversario di alta classifica. La partita si sblocca dopo appena dieci minuti grazie al capitano Frara, che firma il vantaggio con un guizzo da vero leader, indirizzando subito il match in favore dei ciociari. La squadra giallazzurra continua a mantenere il controllo e, intorno al decimo minuto della ripresa, è bomber Sisillo a chiudere i conti: il suo gol del raddoppio, arrivato al termine di un’azione corale, sigilla il risultato e spegne le speranze di rimonta dei granata. Il Frosinone dimostra grande solidità difensiva negli ultimi minuti, resistendo senza concedere nulla e portando a casa una vittoria fondamentale, che dà morale e rilancia i giallazzurri in classifica.

Frosinone – Amato, Frara (16’st C. Ferretti), Balan (16’st V. Ferretti), Tarquinia (27’st Minotti), Polidori, Antonelli, P. Fargnoli, A. Fargnoli, Sisillo (27’st Filippi), Monti (16’st Aversa), Valentini (9’st Ingiugno). A disposizione: Esposito Allenatore: Durante

Salernitana – Milione (16’st Romano), Nascente, Aragione (27’st Maffongelli), Di Dato, Ferraro, Canterino, Caputo (5’st Oliva), Caprio (5’st Carangio), Villari (27’st Montoro), Russano (16’st Passamano), D’Aloia. A disposizione: Casillo, Vollaro, Cardinale Allenatore: Landi

Marcatori: Frara 10’pt, Sisillo 8’st

Arbitro: Badia di Ciampino

Assistenti: De Lorenzo di Latina e Bordin di Latina

Ammoniti: Russano, Caprio, Filippi

_____________

Classifica: Fiorentina 36, Roma 34, Napoli 28, Lazio 23, Salernitana 21, Empoli 18, Frosinone 16, Palermo 16, Bari 13, Catanzaro 10, Juve Stabia 9, Lecce 9, Cosenza 1.

Prossimo turno: Palermo – Frosinone

Under 14 PRO: Roma – Frosinone 1-1

Un lunedì pomeriggio ricco di emozioni al “Di Bartolomei” di Trigoria, dove Roma e Frosinone si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1. Una gara vibrante, giocata su ritmi alti, in cui il Frosinone ha mostrato carattere e qualità, sfiorando un successo che sembrava a portata di mano fino all’ultimo respiro. Dopo un avvio vivace, è il Frosinone a creare la prima occasione al 7’: Fulgenzi, ben servito sulla sinistra, lascia partire un destro a giro che sfiora l’incrocio dei pali. La Roma risponde al 18’ con Fabietti, che colpisce una clamorosa traversa da pochi passi dopo un’azione confusa in area. I giallorossi continuano a spingere e sfiorano il vantaggio al 28’ con De Vivo, ma il portiere Rossi si supera, deviando in corner una conclusione potente e ravvicinata. Nel finale del primo tempo, è ancora la traversa a negare il gol alla Roma: Fabietti, scatenato, colpisce il legno per la seconda volta con un tiro preciso e potente. La ripresa si apre con un’altra grande occasione per la Roma: al 7’, Pica approfitta di una situazione caotica in area e calcia verso la porta sguarnita, ma è Fares a salvare sulla linea con un intervento prodigioso. Il Frosinone sa soffrire e colpisce nel momento migliore: al 26’ Fulgenzi finalizza una splendida azione orchestrata da Fiorini sulla sinistra, superando Mastrofini con un elegante pallonetto che vale lo 0-1. Quando la vittoria sembrava ormai certa, arriva la beffa per i ciociari: in pieno recupero, Chiefallo si inserisce con tempismo perfetto e trova il gol del pareggio, gelando la difesa giallazzurra. Un pareggio che lascia un pizzico di rammarico, ma che non cancella la prestazione di grande spessore del Frosinone.

Roma – Mastrofini, Mastrogiovanni (16’st Desideri), Chieffallo, Mirabella, Broglio (1’st Russo), Bilancioni, Reguig (31’st Di Tommaso), De Vivo, Fabietti, Pica (16’st Proietti Panatta), Wanjohi (16’st Cavaleri). A disposizione: Mocci, Luka, Camara, Toppi. Allenatore: D’Andrea

Frosinone – Rossi, Scarabotti, Morabito, Pianigiani, Fares, Ioli C., Ioli M., Fiorini, Inghingoli (34’st Cretara), Montioni (1’st Della Rasa), Fulgenzi (28’st Genovesi). A disposizione: Astolfi, Fioravanti, Virgulti, Bruno, Parenti, Ciccone Allenatore: Burtini

Marcatori: Fulgenzi 24’st (F), Chieffallo 40’st (R)

Arbitro: Zaratti di Albano Laziale

Ammoniti: Morabito

_____________

Classifica: Roma 22, Lazio 21, Pescara 16, Frosinone 11, Perugia 9, Ternana 8, Ascoli 2, Vis Pesaro 1.

Prossimo turno: Frosinone – Pescara