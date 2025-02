 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il settore giovanile giallazzurro, si parte sabato alle 14.30 con la Primavera, che scenderà in campo alla Città dello Sport con il Perugia, partita casalinga anche per l’Under 17 che ospiterà la Juve Stabia. Dopo il turno di riposo l’Under 16 e l’Under 15 giocheranno in casa contro l’Empoli. A chiudere il programma l’Under 14 Pro ed Elite in campo contro Perugia e Tor Tre Teste.

PRIMAVERA: FROSINONE – PERUGIA

Sabato 1 febbraio, ore 14.30, C.S. Città dello Sport – Ferentino (FR)

UNDER 17: FROSINONE – JUVE STABIA

Domenica 2 febbraio, ore 12.30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 16: FROSINONE – EMPOLI

Sabato 1 febbraio, ore 13.30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – EMPOLI



Sabato 1 febbraio, ore 11.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)



UNDER 14 PRO: FROSINONE – PERUGIA

Domenica 2 febbraio, ore 15.30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 ELITE: TOR TRE TESTE – FROSINONE

Sabato 1 febbraio, ore 16:45, C.S. “Di Bisceglia Antonio” – Roma (RM)