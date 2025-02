 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tanti impegni per il Settore Giovanile giallazzurro in questo weekend di partite. Primavera in campo sabato in casa ospiterà il Monopoli. Gli Under 17 sono giocherà in casa contro il Lecce, partite casalinghe anche per Under 15 e Under 16 contro la Juve Stabia. Gli Under 14 Pro sfideranno la Lazio a Capo i Prati di Fiuggi, mentre sabato L’Under 14 Elite scenderà sul terreno di gioco dei Red Tigres. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: FROSINONE – MONOPOLI

Sabato 15 febbraio, ore 14.30, C.S. Città dello Sport – Ferentino (FR)

UNDER 17: FROSINONE – LECCE

Domenica 16 febbraio, ore 11.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 16: FROSINONE – JUVE STABIA

Sabato 15 febbraio, ore 15.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – JUVE STABIA

Sabato 15 febbraio, ore 12:30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 PRO: FROSINONE – LAZIO

Domenica 16 febbraio, ore 15.30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 ELITE: RED TIGRES – FROSINONE

Sabato 15 febbraio, ore 16:30, C.S. Sbardella Agabito – Roma (RM)