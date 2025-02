 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tanti impegni per il Settore Giovanile giallazzurro in questo weekend di partite. Primavera in campo sabato in casa del Bari per la ventesima giornata del campionato di Primavera 2. Gli Under 17 sono di riposo, mentre l’Under 16 e l’Under 15 giocheranno in trasferta contro il Lecce. Gli Under 14 Pro sfideranno fuori casa la Ternana, mentre sabato L’Under 14 Elite scenderà a Capo ai Prati per la sfida contro Villalba Ocres Moca. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: BARI – FROSINONE

Sabato 22 febbraio, ore 11:00, C.S. ‘Palmiotta’ – Modugno (BA)

UNDER 17: RIPOSA

UNDER 16: LECCE – FROSINONE

Domenica 23 febbraio, ore 12:30, C.S. ‘Kick Off’ – Cavallino (LE)

UNDER 15: LECCE – FROSINONE

Domenica 23 febbraio, ore 10:30, C.S. ‘Kick Off’ – Cavallino (LE)

UNDER 14 PRO: TERNANA – FROSINONE

Domenica 23 febbraio, ore 12:00, C.S. ‘Renato Perona’ – Terni (TR)

UNDER 14 ELITE: FROSINONE – VILLALBA OCRES MOCA

Sabato 22 febbraio, ore 15:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)