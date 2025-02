 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tanti impegni per il Settore Giovanile giallazzurro in questo weekend di partite. Primavera in campo sabato ancora in trasferta contro il Pescara per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 2. Gli Under 17 saranno impegnati contro la Roma anche loro in trasferta, mentre l’Under 16 e l’Under 15 giocheranno a Capo ai Prati contro la Fiorentina. L’Under 14 Elite sfiderà nella capitale L’Honey Soccer City. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: PESCARA – FROSINONE

Sabato 1 marzo, ore 14:30, C.S. Poggio degli Ulivi – Città Sant’Angelo (PE)

UNDER 17: AS ROMA – FROSINONE

Domenica 2 marzo, ore 15:00, C.S. Agostino Di Bartolomei – Roma



UNDER 16: FROSINONE – FIORENTINA

Domenica 2 marzo, ore 15:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – FIORENTINA

Domenica 2 marzo, ore 11:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 ELITE: HONEY SOCCER CITY – FROSINONE

Sabato 1 marzo, ore 15:00, C.S. Testa Vittorio e Paolo – Roma