 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Questi gli impegni per il Settore Giovanile giallazzurro nel prossimo weekend di gare. Turno casalingo per la Primavera che affronterà nelle mura amiche di Ferentino il Palermo nella ventiquattresima giornata di campionato. Le Under 16 e 15 saranno impegnate in trasferta domenica 30 contro il Cosenza mentre l’Under 14 Elite sfiderà a Roma Cinecittà Bettini. Turno di riposo per l’Under 17. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: FROSINONE – PALERMO



Sabato 29 marzo, ore 14:30, Città dello Sport – Ferentino (FR)



UNDER 17: RIPOSA

UNDER 16: COSENZA – FROSINONE

Domenica 30 marzo, ore 12:30, C.S. ‘Marca’ – Cosenza



UNDER 15: COSENZA – FROSINONE

Domenica 30 marzo, ore 10:30, C.S. ‘Marca’ – Cosenza



UNDER 14 ELITE: CINECITTA’ BETTINI – FROSINONE

Sabato 29 marzo, ore 14:30, C.S. ‘Cinecittà Due’ – Roma