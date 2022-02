 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il Frosinone under 17 scende di nuovo in campo dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, i ragazzi di mister Di Michele saranno ospiti della Reggina a Reggio Calabria.

Turno di riposo per gli under 16 ma non per gli under 15. I classe 2007, quarti in classifica, domenica attenderanno a Ferentino il Crotone.

Ancora fermi i campionati under 14 élite e under 13 pro.

10ª giornata invece per gli under 14 Pro. I giallazzurri saranno ospiti della Fermana domenica pomeriggio.

UNDER 17 – 18ª giornata

Domenica 6 febbraio alle ore 11:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15 – 11ª giornata

Domenica 6 febbraio alle ore 10:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 14 élite

Riposo

UNDER 14 pro – 10ª giornata

Domenica 6 febbraio alle ore 15:00 – Fermo (FM)

Fermana – FROSINONE

UNDER 13 Pro

Riposo

