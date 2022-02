 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Riposa l’under 17 dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro la Ternana.

Under 16 e under 15 scendono in campo contro lo stesso avversario: il Benevento. Due match difficili e impegnativi che si svolgeranno domenica pomeriggio a Benevento nel Centro sportivo “Avellola”.

Solito doppio appuntamento per i classe 2008 di mister Broccolato. Gli under 14 canarini nel campionato élite cercheranno di mantenere il primato in classifica affrontando proprio la seconda, l’Accademia Calcio Roma.

Nel campionato Pro i giallazzurri ospiteranno a Ferentino la 3ª in classifica, la Ternana.

Di nuovo in campo gli under 13, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Napoli nel turno infrasettimanale, contro la prima squadra del Pescara.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16 – 10ª giornata

Domenica 20 febbraio alle ore 15:00 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 15 – 10ª giornata

Domenica 20 febbraio alle ore 12:30 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 14 élite – 15ª giornata

Sabato 19 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Accademia Calcio Roma

UNDER 14 pro – 12ª giornata

Domenica 20 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ternana

UNDER 13 Pro – 9ª giornata

Domenica 20 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Pescara sq.1

