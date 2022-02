 UNDER 17, SUPER FROSINONE! POKER AI PARI ETÀ DELLA TERNANA (4-1)

FROSINONE: Minicangeli, Fratarcangeli, Stefanelli (dal 25’st Ferrari), A. Romano, Quadraccia (dal 38’st Cracco), Severino (dal 1’st Stazi), R. Romano (dal 38’st Schietroma), Cipolla (dal 1’st Di Mauro), Salvatori (dal 18’st Coletta), Zanchetta (dal 1’st Bauco), Mezsargs.

A disposizione: Stellato, D’Andrea.

Allenatore: Di Michele.

TERNANA: Veliaj (dal 41’st Pitaro), Peschiaroli (dal 1’st Ciucci), Iacono, Mengoni (dal 25’st Camara), Merluzzi (dal 41’st Feltri), Bonugli, Marcelli (dal 25’st Manni), Terranova (dal 14’st Montecolle), Bottausci, Galletta, Bonifazi (dal 11’st D’Agostino).

A disposizione: –

Allenatore: Pagliarini.

Arbitro: sig. Lupinski della sezione di Albano Laziale; assistenti sigg. Bianchini e Conti della sezione di Frosinone.

Marcatori: 34’pt Bonugli autogol (Frosinone), 30’st Coletta (Frosinone), 34’st e 45’st rig. Bauco (Frosinone), 45’+2’st Galletta (Ternana).

Note: ammoniti: Stazi (Frosinone), Peschiaroli (Ternana), D’agostino (Ternana).

FERENTINO – Il Frosinone under 17 porta a casa 3 punti e sale in classifica distaccando le ultime posizioni.

Dopo l’ottima prestazione messa in campo contro il Napoli, i giallazzurri di mister Di Michele replicano ottime trame di gioco riuscendo a chiudere il match e a dilagare nel finale.

Il Frosinone impiega 34 minuti per sbloccare il risultato ma lo fa con un fortuito autogol del difensore Bonugli. I padroni di casa amministrano il gioco, offendono ma non riescono a raddoppiare.

Nella ripresa mister Di Michele effettua qualche cambio per dare nuova linfa vitale ed infatti proprio il subentrato Coletta va in rete e sigla il suo primo gol stagionale.

4 minuti dopo il gol del 2-0 arriva il gol del tris e allo scadere anche quello del poker su calcio di rigore, entrambi firmati da Bauco, classe 2006.

Nell’extra time arriva il gol della bandiera della Ternana che sigla il 4-1 con il numero 10 Galletta.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio