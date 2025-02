 SETTORE GIOVANILE, TUTTI GLI ACQUISTI DEL MERCATO DI GENNAIO

Frosinone Calcio comunica l’arrivo di nove giocatori per il settore giovanile dopo la chiusura della finestra di mercato invernale.

Per la Primavera, si registrano quattro innesti. Alessandro Luchetti, difensore classe 2007 proveniente dall’Inter: operazione conclusa a titolo definitivo. A rinforzare l’attacco arriva Antonio Vaccà, classe 2007 in arrivo dal Trastevere. A centrocampo si aggiunge Abdoulie Ndow, classe 2005 proveniente dalla Scafatese. Infine, in difesa arriva anche Carmelo Marchese, altro difensore del 2007 che arriva dalla Sampdoria.

Anche l’Under 17 si arricchisce con quattro nuovi giocatori. Dal vivaio della Tor Tre Teste arrivano Tommaso Corbetta (difensore), Daniel Metaj (centrocampista) e Marco Serapiglia (attaccante). A completare il gruppo c’è Matteo Oberti, esterno difensivo classe 2009 che arriva dalla Lazio.

Infine, per la formazione Under 15, il Frosinone accoglie Francesco Alfei, difensore classe 2010 cresciuto nel settore giovanile della Roma.