 SPAL-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR MERAVIGLIA DI PISTOIA

Sarà il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia a dirigere la gara Spal-Cittadella, gara valida per la 27.a giornata del campionato di Serie B in programma mercoledi 1 marzo allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara. Gli assistenti designati saranno i signori Antonio Vono di Soverato (Catanzaro) e Francesco Cortese di Palermo. Il Quarto Uomo sarà il signor Andrea Calzavara di Varese. Al Var è stato designato il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar il signor Giacomo Paganessi di Bergamo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio