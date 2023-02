 UNDER 14 PRO, FROSINONE FORMATO TRASFERTA. POKER ALL’ASCOLI (2-4)

ASCOLI: Camaioni, Cavalieri, Leo (dal 26’ st Reginelli), Rossi (dal 21’ st Palanca), Ciabattoni (dal 26’ st Piersimone), Curzi, Venanzi (dal 26’ st Spinozzi), Cocci (dal 21’ st Perrulli), Balducci (dal 13’ st Maloni), Di Mattia, De Rossi (dal 8’ st Corradetti).

A disposizione: Ikhuenbor, Albanesi.

Allenatore: Seccardini.

FROSINONE: Scordari, Iacobelli, Trulli (dal 7’ st Tomassetti), R. Rosa, Di Giuseppe, Riggi (dal 18’ st Pileri), Caschera (dal 15’ st Eulisi), Pasquazi, Carbone (dal 15’ st Ricci), Paniccia (dal 16’ st Sperduti), Casagrande (dal 7’ st Esposito).

A disposizione: G. Rosa.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Tarli della sezione di Ascoli Piceno.

Marcatori: 27’ pt Carbone (F), 29’ pt Casagrande (F), 35’ pt Pasquazi (F), 13’ st Di Mattia Rig. (A), 15’ st Esposito (F), 22’ st Venanzi (A).

ASCOLI PICENO – Il Frosinone vince e si porta a 26 punti in classifica rimanendo ancorato al 5° posto insieme al Pescara.

I canarini superano l’ostacolo Ascoli dopo un primo tempo senza sbavature, infatti i ragazzi di mister Broccolato nella prima frazione rifilano tre gol ai padroni di casa prima con Carbone, poi con Casagrande e pochi istanti prima del duplice fischio Pasquazi si unisce alla compagnia del gol.

Nella ripresa i giallazzurri si rilassano e subiscono il gol dell’1-3 da Di Mattia su calcio di rigore. L’Ascoli non ha nemmeno il tempo di esultare che il Frosinone subito sigla un’altra marcatura, questa volta sul tabellino finisce il subentrato Esposito. Dopo l’1-4 il Frosinone amministra e concede solamente il gol del definitivo 2-4 al 22’ minuto.

Vittoria che proietta il Frosinone nella zona alta della classifica in attesa dello scontro diretto contro la Ternana del 5 marzo.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio