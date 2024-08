 SPEZIA – FROSINONE | Biglietti Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 16 di oggi 20 agosto 2024 saranno in vendita i tagliandi per la gara Spezia-Frosinone, valida per la seconda giornata del campionato Serie BKT, in programma sabato 24 agosto alle ore 20.30.

SETTORE OSPITI

Settore Ospiti: 22 €

MODALITÀ D’ACQUISTO

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

LIMITAZIONI

Si comunica che per l’evento Spezia-Frosinone non esistono limitazioni territoriali e non si necessita di tessera di fidelizzazione.



La vendita dei biglietti riservata al Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 23 agosto, giorno antecedente alla gara.