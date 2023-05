 TERNANA-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR PERENZONI DI ROVERETO

Sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn) a dirigere Ternana-Frosinone, gara valida per la 38.a giornata del campionato di serie BKT in programma venerdi 19 maggio 2023 alle ore 20.30 allo stadio ‘Liberati’ di Terni. Gli assistenti saranno il signor Pasquale De Meo di Foggia e la signora Tiziana Trasciatti di Foligno. Il Quarto Uomo designato è il signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), al Var il signor Luca Banti della sezione di Livorno, Avar il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio