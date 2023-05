 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Archiviata la vittoria per 1-2 contro il Cosenza, le canarine questo weekend saranno impegnate in casa contro il Grifone Gialloverde. La compagine ospite arriva al match contro il Frosinone da 12ª in classifica in piena zona playout.

Gli under 16 invece sono chiamati a recuperare la sconfitta subita tra le mura amiche nel match d’andata.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 21 maggio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Grifone Gialloverde

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 21 maggio alle ore 15:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 15

Riposo

UNDER 14

Riposo

