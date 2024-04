 TORINO – FROSINONE | Biglietti Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che sono in vendita con le seguenti modalità, i tagliandi per la gara Torino-Frosinone, valida per trentatreesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma domenica 21 aprile alle ore 15.00.

– Inizio Vendita: Mercoledì 3 aprile ore 10:00

– prezzo del tagliando € 20,00

– Termine Vendita: Sabato 20 aprile ore 19:00

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online sul sito Vivaticket

sul sito Vivaticket in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket

In attesa delle indicazioni dell’ONMS, i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati in vendita Libera per i residenti nella regione Lazio.

Per i residenti nelle altre regioni esclusivamente dai possessori della tessera del tifoso del Frosinone Calcio.

Richiesta di introduzione degli striscioni:

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) di seguito il link dove trovare tutte le informazioni per le richieste

https://www.torinofc.it/stadio/normativa-striscioni-e-coreografie

Nel caso di esposizione di striscioni già inseriti nell’albo nazionale, non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante.

Regolamento d’uso dell’Impianto Stadio Olimpico “Grande Torino” e Condizioni di Gradimento:

https://www.torinofc.it/stadio/regolamento-duso

https://www.torinofc.it/stadio/condizioni-di-gradimento-del-torino-fc