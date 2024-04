 SERIE C FEMMINILE – SGAMBATO, NATALI E SPAGNOLI ‘DOMANO’ L’APULIA TRANI (3-1)

FROSINONE: A. Ruotolo, Cacchioni, Copia (25’ st Conti), Bevilacqua, Natali, Alborghetti (16’ st Tata), Makulova (7’ st Silvi), Stibel, Spagnoli (33’ st Leone), Sgambato (16’ st Zorzetto), Zavarese.

A disposizione: Zuliani, Bartolini, Conti, Leone, Mendolicchio, Palmigiani.

Allenatore: Foglietta.

APULIA TRANI: Di Bari, Spallucci, Chiapperini, La Donna, Scaringi (38’ st Zanaga), Lombardi, Ponzo (29’ st I. Ruotolo), Speranza, Gargano (18’ st Corso), Del Vecchio, Pappalettera.

A disposizione: Sammarco, Cottino, Ruggiero, Dicuonzo.

Allenatore: Capogrosso.

Marcatori: Sgambato (F), Natali (F), Spagnoli (F), Chiapperini (A).

Note: ammoniti: Chiapperini (A)

FERENTINO – Vince e convince il Frosinone guidato da mister Foglietta contro un combattivo Apulia Trani. Le canarine portano a casa tre punti e mantengono le distanze dalla quarta forza del campionato, il Palermo. Rimane invece invariata la distanza dal secondo posto occupato dal Trastevere uscito vincitore sul campo del Catania. Partita a senso unico con l’Apulia Trani arroccato nella propria metà campo con un 4-5-1 alla ricerca del contropiede. Nella prima frazione A. Ruotolo non viene mai chiamata ad intervenire ma le giallazzurre non riescono a sbloccare il risultato nonostante le diverse occasioni pericolose. Ad inizio ripresa il Frosinone passa in vantaggio con Sgambato che è bravissima a sfruttare a pieno un calcio di rigore procurato da Spagnoli. Il 2-0 arriva con Natali che segna l’ottavo gol stagionale mentre Spagnoli cala il tris su assist di Zorzetto e mette il sigillo al match. In gol per le ospiti, negli ultimissimi secondi, Chiapperini che batte Ruotolo dalla distanza e sigla il definitivo 3-1. Nel prossimo weekend le giallazzurre saranno ospiti del Molfetta Femminile presso lo Stadio “Paolo Poli”.