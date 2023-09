 UDINESE-FROSINONE 0-0, IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira (17’ st Ebosele), Samardzic (33’ st Semedo), Walace, Lovric, Kamara (17’ st Zemura); Thauvin (33’ st Quina), Lucca (22’ st Success).

A disposizione: Okoye, Malusa, Guessand, Zarraga, Isaac, Ake, Camara, Kristensen, Pejicic, Nwachukwu

Allenatore: Sottil A.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (34’ st Caso); Soulé (18’ st Baez), Harroui (45’ st Garritano), Gelli; Cheddira (34’ st Cuni).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Okoli, Kajo Jorge, Kvernadze, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Marco Guida di Pompei (Na); assistenti sigg. Christian Rossi di La Spezia e Marco Ricci di Firenze; Quarto Uomo sig. Manuel Volpi di Arezzo; Var sig. Michael Fabbri di Ravenna, Avar sig. Davide Miele di Torino.

Note: Spettatori paganti: 6904; incasso: 64.370 euro; abbonati: 13.212; rateo abbonati: 137.815,25 euro; Spettatori totali: 20.116; incasso totale: 202.185,25 euro; angoli: 3-3; ammoniti: 31’ pt Soulé (F), 18’ st Thuvin (U), 30’ st Baez (F), 37’ st Kabasele (U); recuperi: 2’ pt; 6’ st; prima della gara osservato 1’ di raccoglimento per le vittime sul lavoro della linea ferroviaria Torino Milano.

UDINE – Un’altra bellissima prestazione del Frosinone che esce a testa altissima dal campo dell’Udinese e probabilmente lo 0-0 finale va anche stretto alla squadra di mister Di Francesco. Ottimo primo dei canarini che possono recriminare per due occasioni in fila: pallone alto di Cheddira da 4 metri dopo uno slalom di Soulé a sinistra e palo colpito dallo stesso Soulé subito dopo. Il Var nega un rigore ai giallazzurri per posizione di offside di Mazzitelli. C’è anche l’Udinese che sfiora il vantaggio due volte con Thuvin. La ripresa parte con una rete annullata ai padroni di casa, il pallone di Thuvin spedito alle spalle di Turati da Romagnoli era uscito. Poi è sfida a viso aperto con Mazzitelli & soci sempre propositivi e ficcanti. E’ mancata probabilmente solo un po’ di lucidità nell’ultimo ‘ritocco’ ma il Frosinone degli esordienti e dei giovanissimi fa spellare le mani. Silvestri-miracolo su Harroui. Da evidenziare l’ottima prova sotto il profilo del carattere e dell’applicazione tattica da parte di tutti.

LA CURIOSITA’-RECORD – A proposito di giovani, il Frosinone è la prima squadra nella storia della Serie A a mandare in campo contemporaneamente dal 1′ cinque giocatori nati dopo l’1 gennaio 2001 (Turati, Oyono, Monterisi, Barrenechea e Soulé). Un trionfo del merito, del lavoro di mister Di Francesco e della programmazione societaria.