 UNDER 14 ÉLITE, ATLETICO CORSARO A CEPRANO. LA COMPAGINE CAPITOLINA SI IMPONE 2-1 CONTRO IL FROSINONE

FROSINONE: G. Rosa, Pileri, Pantalone (dal 1’ st Tomassetti), Sperduti (dal 18’ st Fioretti), E. Riggi, R. Rosa, Caschera (dal 1’ st Eulisi), Paniccia (dal 10’ st Caramanica), Carbone (dal 18’ st Ricci), Casagrande, Esposito.

A disposizione: Scordari, Voidoc, Marcuccilli, M. Riggi.

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO 2000: Patarini, Cappella, Sanna, Da Pare, Palomba, Filippi, Iudica, Gianni (dal 25’ st Bertolini), Russo (dal 30’ st Bellucci), Occhipinti, Di Rocco.

A disposizione: Iovino, Amendola, Paglioni, Graziani, Germani.

Allenatore: Pulina.

Arbitro: Sig. Panzini della sezione di Cassino.

Marcatori: 35’ pt Palomba (A), 20’ st Casagrande (F), 29’ st De Pare (A).

Note: ammoniti: Eulisi (F), Iudica (A); espulsi: Palomba (A).

CEPRANO – Non riesce a trovare continuità il Frosinone under 14 che cade sotto i colpi dell’Atletico 2000.

La capolista attende la compagine romana con 7 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e con un occhio sul match tra Fonte Meravigliosa e Nuova Tor Tre Teste.

Il match rimane in equilibrio quasi tutto il primo tempo, infatti proprio negli ultimi secondi di match l’Atletico 2000 la sblocca e passa in vantaggio grazie a Palomba.

Nella ripresa il Frosinone ci prova con insistenza e riesce a pareggiare al 20’ minuto grazie al numero 10 Casagrande.

Nove minuti dopo però arriva la doccia fredda perché gli ospiti passano nuovamente in vantaggio ma questa volta il gol è fatale perché i ragazzi di mister Broccolato non riescono a recuperare.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio