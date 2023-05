 UNDER 14 ÉLITE, DOPPIO GUERRIERI E FROSINONE KO

FROSINONE: Scordari (dal 12’ st G. Rosa), Ricci (dal 30’ st De Luca), Pileri (dal 30’ st M. Riggi), Sperduti (dal 25’ st Voidoc), Iacobelli, Tomassetti (dal 30’ st Fioretti), Caschera (dal 13’ st Pantalone), Esposito, Carbone, Paniccia, Eulisi (dal 1’ st Minotti).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

VILLALBA: Anselmi, Picci, Fleres (dal 15’ st Cirillo), Pucci (dal 24’ st Di Girolamo), Guerini, Proietti, Cascioli (dal 24’ st Censi), Vignola (dal 1’ st Parmegiani), Bernardini (dal 1’ st Modesti), Guerrieri, Corica.

A disposizione: Lettieri, Campo.

Allenatore: Carrarini.

Arbitro: Sig. Fabrizio della sezione di Frosinone.

Marcatori: 11’ e 22’ st Guerrieri (V).



Note: ammoniti: Guerini (V); espulsi: Paniccia (F), Bernardini (V).

CEPRANO – Il Frosinone chiude la regular season con una sconfitta, risultato ininfluente in classifica visto l’ormai primo posto consolidato da diverse giornate.

I canarini però scendono in campo non al meglio concedendo qualche occasione di troppo al Villalba.

I padroni di casa nella prima frazione riescono ad annullare l’offensiva avversaria ma nella ripresa Guerrieri batte prima Scordari e poi Rosa e regala ai suoi 3 punti.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio